Kim Jong-un décline l’invitation de Moon Jae-in pour le sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Asean

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen ne sera pas présent au sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est (Asean), qui se déroulera lundi et mardi prochains à Busan, la deuxième ville sud-coréenne.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) en a fait part aujourd’hui dans un article intitulé « il y a un temps et une place pour tout ». D’après celui-ci, Moon Jae-in a envoyé une lettre d’invitation à son homologue nord-coréen le 5 novembre dernier. Mais si Pyongyang a déclaré que le moment n’était pas encore venu de tenir un sommet intercoréen, il a néanmoins remercié le président sud-coréen pour ce geste de réconciliation.Selon la KCNA, la Cheongwadae aurait demandé, à plusieurs reprises après avoir envoyé cette invitation, l'envoi d'un émissaire spécial dans le cas où Kim Jong-un ne pourrait pas venir.Cependant, l’agence presse nord-coréenne a critiqué le fait que les autorités sud-coréennes continuaient de chercher à résoudre tous les problèmes entre les deux Corées en s’appuyant sur les puissances extérieures, évoquant la visite du ministre sud-coréen de la Réunification aux Etats-Unis.Enfin, elle a affirmé que l’administration Moon avait tort de croire qu’un simple carton d’invitation puisse changer la grave situation actuelle, alors que celle-ci n’arrivait même pas à prendre des mesures appropriées pour sortir de l’impasse.