Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul ne s’arrête plus. Le Kospi, son indice de référence, a fait plus fort qu’hier en chutant de 1,35 %, soit 28,72 points. Il repasse ainsi sous la barre symbolique des 2 100 points avec un total de 2 096,60 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne est également dans la même dynamique avec une perte de valeur de 8 wons face au dollar. Un dollar s’achète 1 178,10 wons.