Cho Kuk refuse à nouveau de répondre lors de son audition au Parquet

Photo : YONHAP News

L’ancien ministre de la Justice, Cho Kuk a été interrogé, hier, par le Parquet. Et comme lors de sa première audition, il y a une semaine, le prévenu a fait valoir son droit au silence.Cependant, le ministère public semble avoir accumulé suffisamment de procès-verbaux pour demander l'émission d'un mandat d’arrêt à son encontre. Des preuves qui pourraient servir lors des possibles procès à venir.Un responsable du Parquet a néanmoins déclaré qu’il faudrait mener des investigations supplémentaires pour trancher la délivrance ou non d'un tel mandat contre l’ancien garde des Sceaux.Lors de l’interrogatoire, l’enquête s’est concentrée sur les conditions douteuses dans lesquelles une bourse d’études a été obtenue par la fille de Cho, ainsi que la falsification de documents privés en vue de faciliter son entrée dans une université prestigieuse.L’implication de l’ancien conseiller aux affaires civiles du président Moon Jae-in dans d’autres charges pesant sur son épouse, Chung Kyung-shim, dont le détournement de fonds à travers des investissements dans un fonds privé, et des faits d’escroquerie et de transactions boursières sous des noms d’emprunt, est à l’origine de cette enquête.