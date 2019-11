Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américain échangent sur le GSOMIA

Photo : YONHAP News

Alors que la validité de l’accord relatif au partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon arrive à échéance ce soir à minuit, les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont échangé, hier soir par téléphone, sur ce dossier ainsi que sur d’autres sujets bilatéraux comme notamment le partage des frais de défense pour le maintien des GI’s en Corée du Sud.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo ont convenu de poursuivre des discussions à travers différents canaux sur l’ensemble de ces agendas.Dans la foulée, les deux ministres se sont entendus sur la nécessité de se rencontrer afin d’échanger de manière plus approfondie. Dans cette optique, ils ont convenu de coordonner leur calendrier pour une prochaine rencontre.