Service militaire : le ministère de la Culture veut faciliter les tournées internationales des vedettes de K-pop

Photo : KBS News

Alors que le gouvernement a pris, hier, la décision de ne pas exempter les vedettes de K-pop, telles que les « Bangtan Boys » (BTS), de leur service militaire, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a fait savoir qu’il était en concertation avec les ministères concernés pour faciliter leurs activités à l’étranger.En effet, en Corée du Sud, les voyages à l’étranger des jeunes hommes n’ayant pas encore servi sous les drapeaux sont strictement contrôlés, surtout pour ceux âgés de plus de 25 ans. La durée de validité de leur passeport n’est que d’un an, leur séjour hors des frontières est limité à six mois et ils ne peuvent effectuer annuellement que cinq déplacements internationaux.Afin de minimiser l’impact négatif de ces exigences administratives sur les stars de la « hallyu », la vague de la culture du pays du Matin clair, la possibilité de prolonger jusqu’à trois ans la durée de validité du passeport de ceux âgés de 25 à 27 ans est envisagée, sur recommandation du ministère de la Culture.Pour ceux qui sont âgés de 27 ans et moins, en cas de voyage à l’étranger qui se fait dans le cadre d’un spectacle, le ministère pourra accorder, une fois seulement, une prolongation de trois mois de la durée de séjour.