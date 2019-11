Cheongwadae regrette l’absence de Kim Jong-un au sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Asean

Photo : KBS News

Au lendemain du déclin par Pyongyang de l’invitation, formulée par le président de la République à son homologue nord-coréen, au sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), qui doit se dérouler lundi et mardi prochains à Busan, la Cheongwadae a exprimé son profond regret.La porte-parole du bureau présidentielle en a fait part aujourd’hui dans un briefing écrit. Ko Min-jung notamment indiqué que Moon Jae-in avait adressé cette invitation à Kim Jong-un, le 5 novembre dernier, dans une réponse au message de condoléance envoyé par ce dernier suite au décès de la mère du chef de l’État.Dans cette lettre, le président Moon se serait dit persuadé que, si l’homme fort du royaume ermite pouvait participer au sommet en question, cela contribuerait à davantage de soutien de la communauté internationale quant aux efforts conjoints des deux pays pour l’instauration de la paix dans la péninsule.En effet, le locataire de la Maison bleue a réaffirmé la position de son gouvernement selon laquelle les dirigeants des deux Corées devraient se rencontrer le plus souvent possible et à différentes occasions.