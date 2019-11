GSOMIA : l’optimisme reste de mise au sein de la diplomatie américaine

Photo : KBS News

Alors que l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre la Corée du Sud et le Japon arrive à son terme ce soir à minuit, le président de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants des Etats-Unis s’est voulu rassurant dans une interview accordée hier à la KBS.Eliot Engel a fait savoir que le dialogue était toujours en cours, sans toutefois préciser avec lequel des deux pays concernés, et s’est montré optimiste quant à l’issue des négociations. Pour étayer sa position, il a tenu à souligner que les Etats-Unis faisaient confiance à leurs amis et à leur alliance.D'après lui, les alliés n’ont pas d’autre choix que de renouveler cet accord. Ils ne doivent donc pas se disputer d'autant plus que face à eux se trouvent Pékin et Pyongyang. Une façon de rappeler l’importance du GSOMIA.Cette position semble faire écho aux différentes inquiétudes qui règnent au Congrès américain. En effet, le Sénat a adopté à l'unanimité une résolution appelant Séoul à revenir sur sa décision de mettre un terme à ce traité militaire.