L’OCDE réduit ses prévisions de croissance économique 2019 pour la Corée du Sud à 2 %

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud pour cette année à 2 %, soit un recul de 0,1 point par rapport aux prévisions avancées en septembre dernier. Elle mise toutefois sur un taux de 2,3 % pour les deux années à venir.Dans son rapport « Perspectives économiques » publié hier, l’OCDE a expliqué cette révision par le ralentissement des exportations et des investissements en Corée du Sud. Selon elle, ces deux facteurs sont liés intrinsèquement au fléchissement de la conjoncture économique mondiale, aux incertitudes persistantes des conflits commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi qu’à la baisse de la demande dans les semi-conducteurs.Néanmoins, le club des pays avancés s’est félicité des politiques budgétaires expansionnistes menées par le gouvernement sud-coréen. De ce fait, il a relevé deux facteurs positifs pour relancer l’économie nationale. Il s’agit d’une part des politiques monétaires d’assouplissement menées par la Banque de Corée (BOK). En effet, celle-ci a baissé par deux fois le taux d’intérêts directeur. D’autre part, la demande en semi-conducteur devrait connaître, à court et moyen terme, une hausse progressive.En parallèle, l’OCDE n’a pas oublié de faire des recommandations à Séoul. Elle l’a appelé à bien se préparer face au vieillissement démographique en lançant une réforme structurelle, à relâcher ses restrcitions sur le marché du travail, à promouvoir l’enseignement des technologies numériques et à entreprendre une réforme de déréglementation.Concernant la croissance économique mondiale, ses prévisions sont maintenues à 2,9 % pour cette année et 3 % en 2020, le plus bas niveau depuis la crise financière mondiale de 2009.