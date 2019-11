Moon Jae-in visite une entreprise spécialisée dans les wafers en silicium

Photo : YONHAP News

Face aux restrictions du Japon sur ses exportations vers la Corée du Sud, le président de la République multiplie ses démarches visant à encourager les entreprises locales à fabriquer des matériaux, des composants et des équipements.Aujourd’hui, Moon Jae-in a assisté à la cérémonie d’inauguration de la 2e usine de la société MEMC Korea, située à Cheonan dans la province de Chungcheong du Sud. Il s’agit d’une PME détenue par le fabricant de composants de semi-conducteurs taïwanais, Global Wafers. Selon un responsable de la Cheongwadae, grâce à cette nouvelle usine, le taux d’auto-approvisionnement en wafers en silicium, indispensables pour la fabrication des semi-conducteurs, grimpera de 35 % actuellement à 44 %.Lors de cet événement, le chef de l’État a renouvelé la promesse de son administration d’apporter des soutiens actifs à la promotion des secteurs concernés. Il a notamment évoqué le Comité pour le renforcement de la compétitivité des industries de matériaux, de composants et d’équipements, mis en place en octobre dernier. Celui-ci devrait œuvrer, entre autres, à la création d’un modèle de coopération entre entreprises et à l’amélioration de la législation actuelle.