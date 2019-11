La Corée du Sud est le 36e marché favorable aux femmes entrepreneures

Photo : YONHAP News

Quels sont les pays qui offrent les meilleures conditions et opportunités aux femmes entrepreneurs ? Les Etats-Unis arrivent en tête alors que la Corée du Sud se place au 36e rang. C’est ce que montrent les résultats de la 3e édition de l’enquête se basant sur l’Indice Mastercard des femmes entrepreneurs (MIWE).Celui-ci s’appuie sur des données publiques provenant d’organisations internationales. Elles suivent les progrès et les réalisations des femmes entrepreneures et dirigeantes d’entreprise dans 58 pays (représentant près de 80 % de la population active féminine dans le monde), et cela sur trois niveaux : l’épanouissement professionnel des femmes, le capital en termes de connaissances et l’accès aux services financiers, et les facteurs favorisant l’entrepreneuriat.Les pays qui composent les 10 meilleurs du classement, avec les Etats-Unis, sont par ordre croissant la Nouvelle-Zélande, le Canada, Israël, l’Irlande, Taiwan, la Suisse, Singapour, le Royaume-Uni et la Pologne. Malgré cette 36e place, la Corée du Sud peut se féliciter car elle a gravi quatre marches par rapport à l’an dernier. Elle reste cependant derrière les Philippines, la Thaïlande, Hongkong, le Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie et la Chine. Concernant le Japon, il perd une place, passant du 45e au 46e rang.Le pays du Matin clair voit ses notes varier selon les critères d’évaluation. Pour le taux de femmes à la tête d’entreprises, il occupe la 47e place avec 16,8 %. Il tombe au 48e rang concernant la promotion générale des femmes. Par contre, il est 18e pour les facteurs favorisant l’entrepreneuriat féminin et grimpe à la 3e place en ce qui concerne le capital de connaissances et l’accès aux services financiers.