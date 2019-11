KT SAT : connexion entre un réseau 5G et un satellite, une première mondiale

Photo : Getty Images Bank

L’opérateur sud-coréen de satellites, KT SAT a réussi un essai technologique consistant à transmettre et réceptionner des données depuis le réseau 5G de KT, l'un des plus importants opérateurs de téléphonie mobile du pays, jusqu’au satellite Koreasat6, en orbite à une altitude de 36 000 km au-dessus de l’Equateur. C’est une première mondiale.L’élément essentiel de cette prouesse tient dans « le routeur hybride 5G-satellite ». Celui-ci permet au terminal de 5e génération d’envoyer et de recevoir des données en utilisant en même temps le réseau et un satellite, ou bien l’un des deux moyens de télécommunications.Pour tester cette technologie hybride, KT SAT a coupé artificiellement la connexion avec le réseau 5G, et a réussi à faire en sorte que le service fonctionne normalement en utilisant seulement le Koreasat6. L’opérateur compte faire de cette innovation une norme internationale en la matière.Une fois commercialisée, cette technique assurera une transmission rapide des données sans aucune interruption, même avec un satellite dont la communication est relativement lente. De cette manière, il sera également possible de faire profiter de contenus de haute qualité les pays où les infrastructures de télécommunications restent encore à désirer.