Le film « Parasite » remporte 5 prix aux Cheongryong Awards 2019

Photo : YONHAP News

C’est une nouvelle consécration, cette fois nationale, pour la dernière Palme d'or du festival de Cannes. Le film « Parasite » a décroché cinq prix à la 40e édition des Cheongryong Awards qui s’est déroulée hier soir au Paradise City, un hôtel situé à Incheon, au nord-ouest de la Corée du Sud.Le réalisateur du film a reçu le Prix de la mise en scène. Lors de son discours, Bong Joon-ho a exprimé son émotion et sa détermination, avant de plaisanter ainsi : « Je serais « le parasite » le plus créatif du cinéma sud-coréen et deviendrais un artiste qui parasitera à tout jamais l’industrie cinématographique du pays. »Cho Yeo-jeong a reçu le prix d’interprétation féminine, et Lee Jeong-eun celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Le long-métrage a également remporté le prix du meilleur film et de la meilleure direction artistique.« Cheongryong » signifie « Dragon bleu » et les Cheongryong Awards sont l’une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du 7e art au pays du Matin clair.Une bonne nouvelle qui ne vient pas seule puisque les Independent Spirit Awards, le plus grand festival de films indépendants aux Etats-Unis, ont inclus la dernière réalisation de Bong parmi les six films en lice dans la section internationale pour son édition 2020. Pour rappel, « Parasite » est aussi mentionné comme un candidat plus que probable pour le meilleur film en langue étrangère aux prochains Oscars, dont la cérémonie est prévue en février 2020.