Météo : un hiver moins froid que les années précédentes

Photo : YONHAP News

L’hiver 2019-2020 devrait être plus chaud que les précédentes années, malgré quelques pics de grands froids attendus. C’est ce qu’a annoncé l'administration météorologique de Corée du Sud (KMA) aujourd’hui, précisant que le niveau des températures sera équivalent ou supérieur à la moyenne de ses 30 dernières années.D’après ses prévisions, le début de saison verra le thermomètre faire des va-et-vient importants, puis, durant le milieu et la fin de l’hiver, il faudra se préparer à des chutes importantes et soudaines de températures.Les niveaux de condensation atmosphérique laissent par ailleurs penser que les chutes de pluie seront normales ou moins fortes que la moyenne de ses trois dernières décennies. Seule la côte est de la péninsule pourrait enregistrer des chutes de neige conséquentes causées par des vents froids en mer de l’Est.Le va-et-vient annoncé par la KMA est d’ores et déjà effectif puisqu’aujourd’hui, les températures sont remontées de manière drastique. Alors qu’elles stagnaient entre 0 et 5°C depuis le début de la semaine, les maximales atteindront cet après-midi les 16°C à Séoul, 17°C à Daegu, 18°C à Daejeon et 20°C à Busan et sur l’île de Jeju.