Après quatre jours en recul, la Bourse de Séoul termine la semaine sur une double note positive. D’une part, le Kospi, son indice de référnece, reprend de la vigueur, gagnant 0,26 %, soit 5,36 points. Et d’autre part, elle repasse au-dessus de la barre symbolique des 2 100 points, enregistrant en clôture de séance 2 101,96 points.Du côté du marché des changes, la monnaie sud-coréenne n’en finit plus de perdre de sa valeur, chutant à 1 178,90 wons pour un dollar.