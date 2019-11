GSOMIA : la Cheongwadae convoque le Conseil de sécurité nationale pour la décision finale

Photo : YONHAP News

Le compte à rebours a commencé. L’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo arrivera à échéance ce soir à minuit. Les deux pays sont toujours en pleine négociation pour trouver un terrain d’entente. De son côté, la Cheongwadae a convoqué cet après-midi une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) dans le but de déterminer s’il fallait ou non mettre un terme, comme prévu, à ce traité, ou bien le renouveler.Selon un responsable de la Maison bleue, le chef de l’Etat souhaite que les deux voisins déploient tous les efforts possibles afin d’éviter la fin du GSOMIA.Certains observateurs misent sur un retournement de situation de dernière minute. D’après eux, le renouvellement n’est pas improbable si les deux parties font chacune des concessions, d’autant plus qu’elles sont d’accord pour régler ce conflit par le dialogue.Une autre hypothèse est également avancée. Il s’agirait d’accorder un moratoire, au lieu de mettre un terme immédiat au GSOMIA, et engager par la suite des concertations à un plus haut niveau. D’ailleurs, le président Moon Jae-in a récemment proposé au Premier ministre Shinzo Abe de tenir une réunion de négociations de haut rang. C’était lors d’un tête-à-tête improvisé en marge du sommet de l’Asean Plus Trois (APT), rassemblant les dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est ainsi que la Corée du Sud, la Chine et le Japon, qui s’est tenu le 4 novembre dernier à Bangkok. En réponse, Shinzo Abe lui a proposé de mobiliser tous les moyens pour trouver une solution.Enfin, la dernière piste évoquée serait que la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon trouvent ensemble une issue de secours en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangère du G20, qui a lieu aujourd’hui et demain à Nagoya au Japon. Etant donné que Washington continue d’insister sur l’importance du renouvellement du GSOMIA, une condition sine qua non, selon lui, en vue d’assurer la coopération sécuritaire trilatérale, il y a de fortes chances qu’il joue un rôle de médiateur entre Séoul et Tokyo. La chef de la diplomatie sud-coréenne, Kang Kyung-wha participera à cette rencontre.