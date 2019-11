Ouverture du sommet Corée du Sud-Asean à Busan

Photo : YONHAP News

Le 3e sommet spécial Corée du Sud-Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ainsi que le premier sommet entre Séoul et cinq nations riveraines du Mékong débutent aujourd'hui à Busan, la deuxième ville de Corée du Sud.Une série de réunions entre le président Moon Jae-in et ses homologues thaïlandais, indonésien et philippin sont prévues aujourd’hui. Les sujets de ses discussions de haut niveau porteront sur une plus forte coopération dans divers domaines tels que les TIC, la ville intelligente, l'aide publique au développement ou l'industrie de la défense.Le chef de l'Etat sud-coréen participera également au Forum des hommes d'affaires (CEO Summit), un rassemblement important où sont attendus quelque 500 chefs d'entreprises sud-coréennes et asiatiques. Un dîner officiel présidentiel est prévu afin d’accueillir environ 300 représentants de gouvernement des pays membres et de grandes entreprises sud-coréennes.Le président Moon était déjà présent, hier, à la cérémonie de lancement des travaux de construction de la Busan Eco Delta Smart City, en compagnie des dirigeants de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos. A cette occasion, il a déploré les effets négatifs de l’urbanisation intense sur la société sud-coréenne tout en soulignant que la ville intelligente devait être envisagée comme un développement urbain de substitution.Le sommet Corée du Sud-Asean et celui avec le Mékong constitueront une opportunité pour promouvoir la « nouvelle politique du Sud », une des principales initiatives de l'administration Moon.