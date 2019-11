Pour les Etats-Unis, la coopération trilatérale Washington-Séoul-Tokyo est cruciale

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a souligné l’importance de la coopération trilatérale entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon, à l’occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangère du G20, tenue les 22 et 23 novembre à Nagoya au Japon.Lors d’une entrevue entre son secrétaire adjoint John J. Sullivan et la chef de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha, organisée samedi, cette dernière a expliqué la décision de Séoul de prolonger sous condition l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Saluant cette nouvelle, son interlocuteur a fait savoir que son pays allait continuer à jouer un rôle constructif.Dans un communiqué publié à l’issue de cet entretien et de celui avec Tokyo, le département d’Etat américain a annoncé que les discussions portaient sur les mesures de coopération trilatérale dans le but de réaliser la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cependant, il n’a pas évoqué son rôle exact dans ces relations tripartites. Cela laisse entendre que le pays de l'Oncle Sam prendra de la distance en ce qui concerne les dossiers actuellement sources de tensions entre la Corée du Sud et le Japon.