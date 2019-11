Séoul et Phnom Penh mènent une étude conjointe pour conclure un ALE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Cambodge lancent officiellement une étude conjointe dans la perspective de conclure un accord de libre-échange (ALE). C'est ce qui a été scellé aujourd'hui par la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee et le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sorasak en marge du sommet Corée du Sud-Asean qui se tient aujourd'hui et demain à Busan, ville portuaire du pays du Matin clair.Les négociations sur ce sujet ont été entamées sur la proposition de Phnom Penh, transmise lors d’un sommet bilatéral tenu en mars dernier, avant d'aboutir à cette entente pour le lancement d’une étude conjointe qui durera un an.Selon la ministre déléguée, ce nouvel ALE permettra aux deux pays d’accroître sensiblement leurs coopérations et aux industriels sud-coréens de pénétrer ce vaste marché au fort potentiel de croissance.En effet, le Cambodge enregistre une croissance économique annuelle d'environ 7 % depuis 2011 qui présente un grand potentiel, tirée surtout par sa démographie dynamique dont la part des moins de 35 ans atteint 72 %.