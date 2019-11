GSOMIA : Tokyo riposte à la déclaration de la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a contredit la Maison bleue qui a pointé du doigt la réaction des autorités japonaises, au sujet du prolongement sous condition de son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo.Une riposte menée via un tweet publié tard dans la nuit, hier, par le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie. Celui-ci fait savoir que son annonce sur la reprise du dialogue avec Séoul et l’évaluation des exportations des produits nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs en Corée du Sud, s’est basée sur un accord préalablement trouvé avec le gouvernement sud-coréen.D'après un haut responsable de ce ministère, l’administration Moon risque de perdre toute crédibilité à cause de ses propos regrettables. Celui du ministère des Affaires étrangères a également nié les propos du palais présidentiel sud-coréen, qui a affirmé avoir obtenu les excuses de la part de Tokyo. Selon la presse de l'archipel, Séoul cherche, en protestant contre les autorités nippones, à éviter les critiques de la part des sud-Coréens qualifiant de concession unilatérale sa décision de prolonger sous condition le GSOMIA.La réaction de la Cheongwadae ne s'est pas fait attendre. La Maison bleue a une nouvelle fois déclaré que Séoul avait protesté contre Tokyo et a réaffirmé que ce dernier avait bel et bien présenté ses excuses.