Golf : Kim Sei-young remporte la 10e victoire de sa carrière

Photo : YONHAP News

Kim Sei-young s'est imposée lors du dernier tournoi LPGA de la saison 2019 au CME Group Tour Championship, qui se tenait sur le Tiburon Golf Club à Naples, en Floride. Elle a ainsi battu sa concurrente Charley Hull, finissant les quatre rounds avec une carte de 18 sous le par.La golfeuse sud-coréenne a ainsi empoché la somme record de 1,5 million de dollars et devient la 4e sud-Coréenne à rafler dix victoires lors du circuit LPGA, après Park Seri, Park In-bee and Shin Ji-yai.Avec cette belle performance, la Corée du Sud a récolté cette année quinze victoires, un record de succès en une saison de LPGA, également enregistré en 2015 et 2017.