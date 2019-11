Fin de la grève des cheminots : le trafic normalisé à partir de demain

Photo : YONHAP News

La grève générale illimitée lancée le 20 novembre par les syndicats des cheminots s’est terminée au bout de cinq jours. Il faudra cependant attendre jusqu’à demain après-midi pour que la circulation des trains et des métros soit normalisée.Le Korail, l'entreprise publique des chemins de fer, et les syndicats ont fini par trouver un accord ce matin après deux jours de négociations. Ainsi, ils se sont mis d’accord sur une augmentation de 1,8 % du salaire des effectifs pour 2019 en glissement annuel. Ils devront consulter les avis de leurs membres lors d’une prochaine assemblée générale concernant cet accord provisoire.En revanche, la plupart des demandes des syndicats comme le renforcement du personnel et la fusion KTX-SRT feront l’objet de futures négociations.