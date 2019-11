Accord intercoréen : Séoul exprime son regret face à la première violation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a annoncé aujourd’hui que Kim Jong-un avait rendu visite à une troupe de défense basée sur l’île de Changrin en mer Jaune, et qu’une artillerie côtière avait procédé à un tir de missiles sur son ordre.Cette île se trouve plus exactement au sud du district d’Ongjin, appartenant au territoire sud-coréen. Elle est située dans la zone maritime tampon déterminée dans l’accord militaire que Séoul et Pyongyang ont conclu le 19 septembre 2018.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, l’entraînement militaire effectué dans cette zone n’est pas conforme à l’engagement pris entre les deux Corées. Il s’agit par conséquent de la première violation du Nord de cet accord intercoréen.Faisant part de son regret, sa porte-parole Choi Hyun-soo a appelé le régime communiste à cesser toute provocation militaire. Cependant, elle n’a précisé ni la date ni la direction du tir nord-coréen.