Villes intelligentes : Séoul renforce sa coopération avec l'Asean

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et dix pays membres de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) se sont mis d'accord aujourd'hui pour former un corps consultatif, au niveau ministériel, pour promouvoir une coopération durable dans le domaine des villes intelligentes.La première réunion de ce groupe s’est tenue ce matin à Busan, en marge du sommet Corée du Sud-Asean. Elle a été organisée par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports avec le soutien du Comité spécial de la nouvelle politique du Sud, organisme affilié au ministère des Affaires étrangères. Les représentants de chaque pays participants ont partagé leurs solutions aux problèmes urbains et se sont engagés à une collaboration durable en la matière.Ces dix nations asiatiques représentent le premier marché en termes d’infrastructures pour le pays du Matin clair, qui souhaite par conséquent participer encore plus activement au développement des villes intelligentes dans cette région du monde en plein essor. De leur côté, les dix États membres se sont montrés prêts à mener des projets conjoints avec le sud de la péninsule coréenne, un pays doté de technologies avancées dans les TIC et d’une grande expertise dans le développement urbain.En outre, Séoul lancera l'an prochain un réseau de coopération international sur les villes intelligentes avec les pays de l'Asean, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. La nouvelle entité permettra de réaliser des projets-pilotes de construction de « smart cities », comme l'élaboration de plans directeurs ou des études de faisabilité.Et ce n'est pas tout. Le gouvernement sud-coréen injectera 300 milliards de wons, soit un peu plus de 231 millions d'euros, dans le développement de ces pôles urbains de nouvelle génération au sein même des pays de l'Asean.A l'issue de la réunion ministérielle, Korea Land & Housing (LH), organisme d’État, a signé un mémorandum d'entente sur la création de villes intelligentes avec la province de Sabah en Malaisie.