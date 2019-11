Les sportifs sud-coréens exposés aux violences physiques et verbales

Photo : KBS News

La Commission nationale sur les droits de l'Homme a révélé aujourd'hui les résultats d’un sondage qu'elle a mené auprès de quelque 1 200 athlètes professionnels adultes, destiné à enquêter sur les violences commis dans le milieu sportif.D’après ceux-ci, 15 % des sportifs ont déjà été victimes de violence physique et 34 % ont souffert d'agression verbale. Les sportives sud-coréennes sont à première vue les plus exposées au langage grossier de leurs collègues masculins. 11 % des sondés ont aussi répondu avoir subi une violence sexuelle.Des entraîneurs et des sélectionneurs ont été désignés comme principaux auteurs de ce fléau. Les aînés des équipes sont également pointés du doigt.Selon la Commission, les victimes se retrouvent contraintes à rester silencieuses dans la crainte de voir leur équipe dissoute ou de se voir infliger des représailles. Il s’agit désormais pour elle d’établir des mesures de protection des droits des sportifs.