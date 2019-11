Investissements record dans les start-up sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les jeunes entreprises sud-coréennes ont obtenu pour les dix premiers mois de l'année près de 3 525 milliards de wons, soit un peu plus de 2,7 milliards d'euros, une progression de 21,7 % en glissement annuel. La biotechnologie en a profité le plus, avec 27,9 % de cette gigantesque somme.Ce sont des statistiques rendues publiques hier par le ministère sud-coréen des PME et des Start-up et l'Association des capitaux à risque de Corée. Le fonds de capitaux à risque pour cette période a atteint 2 692 milliards de wons, autour de 2 milliards d’euros, soit le même niveau que l'an dernier.Toujours d’après le ministère, les investissements dans ces entreprises innovantes pourraient dépasser pour la première fois les 4 000 milliards de wons cette année, soit environ 3,1 milliards d'euros. Selon lui, leur augmentation est due, d'une part aux efforts du secteur privé et, d'autre part, aux mesures gouvernementales dont la déréglementation et une levée de fonds supplémentaire.