Séoul et Bangkok renforcent leur coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha se sont entretenus ce matin afin d'élargir leur coopération bilatérale, dans le cadre du sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), qui se tient à partir d'aujourd'hui à Busan, dans le sud-est de la péninsule coréenne.Le locataire de la Maison bleue a réaffirmé que la Thaïlande était l'un des principaux pays partenaires de la Corée du Sud, dans le cadre de sa « nouvelle politique du Sud », ce à quoi son interlocuteur a répondu soutenir le rôle de Séoul dans le développement de la région. Les deux leaders se sont mis d'accord pour approfondir leur collaboration, notamment dans les investissements et les infrastructures.Par ailleurs, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays participants se sont retrouvés lors du Forum des hommes d'affaires (CEO Summit) ainsi qu'à la conférence sur la rénovation culturelle et l'échange des contenus culturels.Des sommets avec l'Indonésie et les Philippines, ainsi qu'un dîner officiel de bienvenue, sont au programme du jour du président Moon.