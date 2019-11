Météo : un temps mitigé ici et là

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a débuté la semaine sous un temps majoritairement couvert. Quelques précipitations dans le nord-est et le sud-est, une couverture nuageuse dans le nord-ouest et le centre, et quelques éclaircies dans le sud-ouest. Le temps se dégagera cependant progressivement par l’ouest, seule la côte est enregistrera toujours des averses jusqu’en soirée.Après un weekend agréable au niveau des températures, le froid de saison revient aujourd’hui avec, dans l’après-midi, 6°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 11°C à Daegu, 12°C sur l’île de Jeju et enfin 13°C à Busan.