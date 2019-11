Asean : sommet entre Moon Jae-in et Joko Widodo à Busan

Photo : YONHAP News

En marge du sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) qui s'est ouvert aujourd'hui dans la ville de Busan, dans le sud-est de la péninsule, le président sud-coréen et son homologue indonésien ont tenu cet après-midi un tête-à-tête, afin de réaffirmer l'importance de leur coopération bilatérale.Les deux chefs d'Etat se sont félicités de l'accord de partenariat économique global (CEPA), conclu aujourd'hui entre les deux nations, qui permettra d’élargir leur collaboration. Par ailleurs, Moon Jae-in a précisé que l'Indonésie était le seul et unique partenaire en Asie du Sud-est de la Corée du Sud en termes de coopération stratégique bilatérale. D’après lui, les deux pays ne cessent de développer leurs échanges, surtout depuis l'instauration d’un sommet bilatéral annuel. Effectivement, ceux-ci ont atteint en 2018 pas moins de 200 milliards de dollars.Le locataire de la Maison bleue a également demandé le soutien de Jakarta aux constructeurs automobiles sud-coréens qui souhaitent s'installer sur le marché indonésien. De son côté, Joko Widodo a souhaité une plus large participation des industriels du pays du Matin clair dans les projets de construction d'infrastructures. Avant d’appuyer lui aussi sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les deux pays, dans le contexte d’un éventuel marasme de l'économie mondiale.Un peu plus tôt, le numéro un sud-coréen s'était entretenu avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. A cette occasion, il a réaffirmé que la Thaïlande était l'un des principaux pays partenaires de la Corée du Sud, dans le cadre de sa « nouvelle politique du Sud », ce à quoi son interlocuteur a répondu soutenir le rôle de Séoul dans le développement de la région. Les deux hommes se sont mis d'accord pour approfondir leur collaboration, notamment dans les investissements et les infrastructures.Sont également au programme de cette longue journée du président Moon à Busan, dans le cadre de ce sommet d'envergure organisé sous le slogan « Compagnons de route pour la paix et le progrès universel » : un sommet Séoul-Manilles et un dîner officiel de bienvenue. Les Philippines sont le premier pays de l'Asean avec qui la Corée du Sud a établi des relations diplomatiques. C'était en 1949.