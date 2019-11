Plus d'un sud-Coréen sur trois ne prépare pas le 3e âge

Photo : KBS News

Selon « les résultats sur l’étude de la société 2019 » publiés hier par l’Institut national des statistiques (Kostat), 34,9 % des sondés ne se préparent pas à la vieillesse, faute de moyens dans 40 % des cas. La part de la population qui prépare la vie après la retraite s’élève à 71 % chez les hommes et seulement 60 % chez les femmes.Les difficultés économiques se font également ressentir dans le domaine de la charité. Seuls 25,6 % des sondés ont avoué avoir fait un don cette année. Ce chiffre correspond à une baisse de 1,1 point par rapport à 2017 et de 10,8 points par rapport à 2011.Chez les 60 ans et plus, sept sud-Coréens sur dix sont capables de supporter leurs frais du quotidien, autrement dit le coût de la vie, ou ceux de leur conjoint. La part des personnes soutenues financièrement par leurs proches, qui avait atteint 31 % il y a dix ans, a chuté à 17 %. En revanche, l’assistance publique a dépassé les 12 %.23,4 % des sondés misent sur une amélioration de la situation financière des ménages contre 22,2 % qui se montrent plutôt pessimistes. En ce qui concerne l’équilibre entre le travail et la famille, 44,2 % de la population du pays du Matin clair estiment que la vie privée est tout aussi importante que la vie professionnelle. Ce chiffre dépasse pour la première fois celui qui donne la priorité au travail.