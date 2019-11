Nouvelle consécration pour le film « Parasite » de Bong Joon-ho

Photo : YONHAP News

« Parasite » enchaîne les reconnaissances autour du globe. La semaine dernière, le dernier film de Bong Joon-ho a remporté le prix du meilleur long-métrage aux Asia Pacific Screen Awards (APSA). La 13e édition de cet événement cinématographique s’est achevée jeudi dernier à Brisbane en Australie. Le producteur Jang Young-hwan est monté sur scène afin de recevoir cette récompense.Après avoir remporté au mois de mai dernier la Palme d'Or à Cannes, cette oeuvre a, entre autres, été primée en septembre lors de la 44e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF).En ajoutant un nouveau trophée à sa collection, la comédie noire s’impose de plus en plus dans la course aux Oscars, dont la 92e cérémonie se tiendra en février 2020.