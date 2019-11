Sommet Corée du Sud-Asean : les dirigeants se mettent au travail

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au 2e jour du sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) qui se tient à Busan, dans le sud-est de la péninsule, les chefs d’État se mettront à table, mais cette fois pour travailler sur différents dossiers.Leurs discussions, qui se dérouleront en deux sessions distinctes, s’achèveront sur une déclaration commune. Les co-présidents du sommet publieront eux aussi un communiqué séparé qui fera, quant à lui, état des projets de coopération entre les deux parties.Pour le pays hôte, les assises de Busan sont une occasion de relever le niveau de ses relations avec l’organisation des dix pays d'Asie du Sud-Est et d’accélérer sa nouvelle politique du Sud.Dans cette optique, l’annonce finale conjointe portera sur la vision et les moyens de coopération en vue de développer les relations bilatérales en partenariats stratégiques et à élargir également les alliances d’un point de vue socio-culturel. Sans oublier le bilan de la coopération de ces trois dernières décennies.Dans l’après-midi, le président Moon Jae-in recevra en tête-à-tête les dirigeants birman et laotien. Et le soir, il tiendra un dîner officiel en l’honneur des chefs d’Etat ou de gouvernement de cinq pays littoraux du Mékong, qui prendront part à leur premier sommet avec la Corée du Sud, prévu demain, également à Busan.