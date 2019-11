Sommet Corée du Sud-Asean : Moon Jae-in accueille un ballet diplomatique

Photo : KBS News

Le sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), qui se tient à Busan, est l’occasion pour Moon Jae-in de recevoir un véritable ballet diplomatique. Hier, il s’est entretenu séparément avec les dirigeants thaïlandais, indonésien et philippin.Lors du tête-à-tête avec le président indonésien Joko Widodo, ce dernier a témoigné sa sympathie envers son hôte, l’appelant comme son « grand frère ».Du côté des Philippines, les discussions entre son dirigeant Rodrigo Duterte et le président sud-coréen ont notamment porté sur l’accord de libre-échange que les deux nations négocient actuellement. Les leaders sont alors convenus d’inclure une partie des produits d’intérêt respectif de leurs pays dans la liste des marchandises pour lesquelles ils souhaitent en priorité ouvrir le marché.Ainsi, Manille s’est engagé à ouvrir en premier lieu son marché aux pièces automobiles et aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux « made in Korea », et Séoul, de son côté, aux bananes et aux vêtements en provenance des Philippines. D’emblée, les deux pays ont promis d’accélérer les négociations visant à conclure ce traité commercial dans l’optique de le faire entrer en vigueur d’ici l’an prochain.