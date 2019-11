Jim Rogers : la Corée réunifiée sera la nation la plus attractive dans le monde

Photo : YONHAP News

Dans un avenir proche, la péninsule coréenne réunifiée deviendra la nation la plus intéressante pour investir. C’est ce qu’a déclaré, hier, Jim Rogers lors du sommet des PDG de la Corée du Sud et de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) qui s’est tenu à Busan, la première ville portuaire sud-coréenne.Selon le célèbre entrepreneur américain, considéré comme l’un des trois investisseurs les plus puissants du monde, l’économie de la péninsule coréenne prendra un nouvel essor en associant les ressources humaines et naturelles du Nord aux capitaux et à l’industrie manufacturière du Sud.Le rétablissement du chemin de fer transcoréen relié au réseau transsibérien fera de la péninsule une plaque tournante du transport mondial.Toujours selon le président de Beeland Enterprises Inc., le Japon est en déclin après avoir atteint son apogée, alors que la Corée va devenir l’endroit le plus attractif dans les 10 à 20 ans suivant la disparition de la ligne de démarcation qui la divise actuellement en deux.Pour Rogers, la paix ne devrait pas tarder à s’installer entre les deux frères ennemis, malgré la tension actuelle.