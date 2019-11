David Stilwell : le GSOMIA est indépendant des négociations sur le financement de la présence des GI’s

Photo : YONHAP News

Pour le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie orientale et le Pacifique, il faut bien distinguer les négociations que Séoul mène avec ses alliés. En effet, le maintien sous condition de son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo et ses négociations avec Washington sur la répartition des frais pour le maintien des militaires américains dans le sud de la péninsule, sont deux choses bien distinctes.David Stilwell a fait ces remarques dans une interview avec le quotidien économique japonais Nihon Keizai Shimbun. Selon ce journal, il existe une hypothèse selon laquelle la pression américaine sur la Corée du Sud s’affaiblisse dans le sillage de la décision prise au sujet du GSOMIA. Le haut diplomate a néanmoins montré sa ferme détermination de mener comme prévu les pourparlers sur le financement des troupes US en Corée du Sud.Toujours à propos de la prolongation sous condition de ce pacte sud-coréano-nippon, Stilwell l’a bien accueillie, la qualifiant de positive pour la coopération sécuritaire entre les trois pays et de dissuasive contre les éventuelles menaces de Pyongyang ou de Pékin.Parallèlement, il a indiqué qu’il restait encore des contentieux à régler entre le pays du Matin clair et l’archipel, des différends portant sur leur passé et sur leur commerce. Et d’ajouter qu’ils pourront être réglés si les deux voisins cherchent des solutions en se donnant davantage de temps, sans intervention approfondie de son pays.