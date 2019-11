Les deux Corées participent à une compétition internationale de tennis de table en Russie

Photo : YONHAP News

La cérémonie d’ouverture de la compétition amicale d’Asie du Nord-est de tennis de table 2019 s’est tenue, hier après-midi, à l’hôtel Lotte situé à Vladivostok en Russie.Les pongistes venant de cinq pays d’Asie du Nord-est, à savoir la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Russie, le Japon et la Chine, disputeront des matchs durant trois jours à partir d’aujourd’hui.Lors de celle-ci, Hwang Bang-yeol, directeur de l’équipe pour la coopération des deux Corées de la ville de Séoul, a remercié le gouvernement du kraï du Primorié d’avoir déployé d’importants efforts pour organiser cet événement sportif. Kim Cheol-woong, président de la délégation sportive nord-coréenne a, de son côté, exprimé sa gratitude au Primorié et à l’association de tennis de table.L’équipe sud-coréenne sera dirigée par Hyun Jung-hwa, double médaillée d'or aux Jeux olympiques de 1988. La rencontre féminine entre Séoul et Pyongyang aura lieu aujourd’hui et celle masculine demain.