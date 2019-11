GSOMIA : Tokyo évoque la possibilité de négocier la durée de validité

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a laissé entendre son intention, désormais, de négocier la durée de validité de l’accord sud-coréen de partage de renseignements militaires (GSOMIA) ainsi que les conditions pour informer les deux parties de sa suspension. C’est ce qu’a annoncé hier son porte-parole Suga Yoshihide lors d’un point de presse.A l’heure actuelle, la Corée du Sud et le Japon renouvellent le pacte tous les ans et si l’un des deux souhaite en sortir, il doit le signaler à l’autre 90 jours avant sa date d’expiration. Cette année, le gouvernement de Moon Jae-in, après avoir annoncé au mois d'août dernier la non-reconduction du GSOMIA, a finalement décidé, vendredi dernier, de le prolonger « sous condition » à quelques heures seulement de son expiration.Selon Yoshihide, qui est aussi le secrétaire général du gouvernement, il est important de gérer ce traité militaire de manière stable, c’est pourquoi les deux voisins échangeront sur ce sujet. Il a tout de même esquivé les questions délicates relatives, par exemple, à la prolongation de sa validité à plus d’un an.