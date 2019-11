Financement des GI’s : 69 % des sud-Coréens s’opposent à une contribution excessive

Photo : YONHAP News

Près de sept sud-Coréens sur dix (68,8 %) pensent que leur pays ne doit pas accepter la demande américaine d’une hausse drastique de sa contribution au financement de la présence des soldats américains sur son sol. Et ce, même au risque d’un possible retrait partiel. Ils ne sont que 22,3 % à avoir répondu le contraire. C’est ce qui ressort d’un récent sondage réalisé par l’institut Realmeter pour la chaîne d'information en continu YTN.Selon les explications de l’institut, la plupart ou au moins la moitié des personnes sondées se sont déclarées opposées à l’acceptation de la requête excessive de Washington, toute région, tout âge et toute tendance politique confondus. A l’exception bien sûr des sympathisants du Parti Liberté Corée. En effet, 48,9 % des partisans de la première force d’opposition conservatrice se sont prononcés pour.L’enquête a été effectuée le 22 novembre auprès d’un échantillon de 501 personnes âgées de 19 ans et plus dans tout le pays.