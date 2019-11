Boeing 737-NG : seuls 13 appareils présentent des fissures

Photo : YONHAP News

Les inspections des 150 Boeing 737-NG opérés par les compagnies aériennes sud-coréennes sont désormais achevées. Conclusion : seuls 13 appareils présentent des défauts, comme annoncé le 11 novembre dernier, à l’issue des examens des 100 premiers avions. Des fissures structurelles n’ont donc pas été découvertes sur les autres. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère des Transports.Parmi les 13 appareils défectueux de ce modèle, Korean Air en comptent cinq, Jin Air et Jeju Air trois chacun et Easter Jet deux. Une équipe de réparation de l’avionneur américain procède en ce moment même à des opérations de remplacement du « pickle fork », la partie permettant de lier les ailes au fuselage, là où est localisé le problème. A ce stade, deux appareils, un de Jin Air et l’autre de Korean Air, ont déjà repris leurs vols le 19 et le 22 novembre respectivement, après leur réparation.Le ministère a précisé que les inspections n’avaient pas été effectuées seulement sur le « pickel fork », mais aussi sur le reste des appareils.