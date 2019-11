GSOMIA : pour Lee Soo-hyuck, Washington a joué au médiateur entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen à Washington a détaillé les circonstances entourant la décision de Séoul de prolonger « sous condition » son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Effectivement, Lee Soo-hyuck a fait savoir que les Etats-Unis avaient joué au pompier auprès des deux pays afin d’obtenir ce sursis. Il a tenu ces propos hier lors d’une rencontre avec les correspondants sud-coréens basés à Washington.Selon le représentant sud-coréen, l’administration Trump n’a pas pressé Séoul à prendre une telle décision. Au contraire, plusieurs de ses hauts responsables comme le chef du Pentagone et le secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique ont déployé des efforts considérables pour tenir des consultations entre les deux protagonistes ou à trois avec les USA. Et ce rôle de médiateur a amené le gouvernement de Shinzo Abe à changer d’avis. L’entente sud-coréano-nippone est en conséquence le fruit de tous les efforts diplomatiques.Toujours selon le haut diplomate, le gouvernement américain a clairement annoncé qu’il ne jouerait pas pour autant les médiateurs dans les questions mémorielles entre ses deux principaux alliés asiatiques.