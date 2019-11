Démocratie : la Corée du Sud parmi les meilleurs en Asie-Pacifique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et Taïwan sont les deux pays où la démocratie s’est développée le plus depuis 1975 dans la région Asie-Pacifique. En revanche, sans surprise, la Corée du Nord affiche le niveau le plus bas en matière de démocratie.La Voix de l’Amérique (VOA) a diffusé aujourd'hui ces informations, issues du rapport sur « l’état de la démocratie dans le monde », publié par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA).L’objectif de l’IDEA, dont le siège est situé à Stockholm en Suède, est d’évaluer la situation démocratique de 158 pays dont la population dépasse le million dans cinq catégories : le gouvernement représentatif, les droits fondamentaux, les contrôles du Parlement, l’administration impartiale et la participation des citoyens. Plus la démocratie est avancée, plus la note obtenue est proche de 1.La Corée du Sud a obtenu 0,77 pour ce qui concerne le gouvernement représentatif, 0,83 dans les droits fondamentaux, 0,7 dans les contrôles du Parlement, 0,71 dans l’administration impartiale et enfin le niveau le plus élevé dans la participation des citoyens.À titre de comparaison, Taïwan a affiché à peu près les mêmes résultats pour un total légèrement supérieur au score du pays du Matin clair, soit 0,81.Quant à la Corée du Nord, elle s’est contentée de 0,12 dans le gouvernement représentatif, 0,13 dans les droits fondamentaux, 0,07 dans les contrôles du Parlement, 0,16 dans l’administration impartiale et enfin le niveau le plus bas dans la participation des citoyens.