La part des femmes qui se retirent du marché du travail atteint son plus bas niveau

Photo : KBS News

La part des sud-Coréennes mariées, âgées de 15 à 54 ans et qui ont mis leur carrière professionnelle entre parenthèses, est tombée en dessous des 20 % pour la première fois depuis l’établissement des statistiques en la matière en 2014. Elles représentent 19,2 %, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). Cela correspond à une baisse de 1,3 point par rapport à l’année dernière, soit 148 000 femmes de moins.La première cause de leur retrait du marché du travail est la maternité avec 38,2 %, devançant le mariage (30,7%) qui est cette année détrôné pour la première fois.Ce résultat montre que la plupart des femmes actives se voient contraintes d’arrêter leur travail face aux difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale.Parmi les différentes tranches d’âge, ce sont les femmes dans la vingtaine qui sont les plus concernées avec 47,4 %, devant les quadragénaires (37,3 %). La part des femmes qui ont suspendu leur activité est la plus élevée à Sejong avec 24,8 % et la moins importante dans la province de Jeolla du Nord avec 13,7 %.