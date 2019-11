Sommet Corée du Sud-Asean : fin des discussions entre dirigeants

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au 2e jour du sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), les leaders sont concrètement entrés dans le vif des différents sujets qui les réunissent. Le président Moon Jae-in a accueilli en personne ses homologues qui sont arrivés les uns après les autres au Centre des conventions de Busan (Bexco).Les discussions se sont déroulées en deux sessions distinctes, chacune durant une heure. Elles ont porté pour l’essentiel sur la vision de l’avenir du pays du Matin clair et de l’organisation asiatique ainsi que sur les moyens concrets de coopération bilatérale.A l’issue de leurs concertations, les dirigeants réunis ont adopté une déclaration commune. Dans celle-ci, ils affichent leur convergence sur la nécessité de développer leurs relations en termes de partenariat stratégique et de faire des corps consultatifs de l’Asean un dispositif visant à dénucléariser complètement la péninsule coréenne et à y instaurer une paix durable.Dans ce document, ils s’opposent aussi au protectionnisme commercial et préconise à la fois l’élargissement de la coopération économique en préparation notamment de la quatrième révolution industrielle.Le président de la République Moon Jae-in et le Premier ministre thaïlandais annonceront plus tard dans la journée le bilan détaillé de ce sommet.