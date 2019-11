Météo : le soleil au rendez-vous

Photo : YONHAP News

Le début de journée était ensoleillé sur la majeure partie du territoire, malgré quelques gouttes du côté de Busan et sur l’île de Jeju. L’après-midi s’annoncera toutefois un peu plus nuageuse, même si le soleil continuera à percer ici et là.Du côté du thermomètre, le temps sera plus agréable avec des températures maximales qui atteindront 13°C à Séoul, 15°C à Daegu, Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 16°C à Busan, où se tient aujourd’hui la 2e journée du sommet entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).