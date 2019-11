Sommet Corée du Sud-Asean : Moon Jae-in souligne que l’union fait le succès des nouveaux défis

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in s’est exprimé devant les leaders de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) réunis à Busan. Dans son discours, il a souligné que seules la coopération et l’union permettraient de réussir à relever de nouveaux défis comme le protectionnisme.Le locataire de la Maison bleue en a profité pour évoquer le fait que son pays et l’Asean avaient établi leurs relations en 1989, grâce à la clairvoyance des dirigeants de l’époque. Et d’ajouter que ces liens et la confiance mutuelle avaient permis de surmonter la crise monétaire asiatique et celle financière mondiale, amorcées respectivement en 1997 et en 2008.Le président Moon a une nouvelle fois valorisé l’esprit d’inclusion de l’Asie, le décrivant comme une sagesse présentée au monde entier. Du coup, il a affirmé que si les sud-Coréens et les peuples de l’Asean s’unissaient, ils pourraient connaître de nouveaux succès dans leurs prochains défis.Enfin, il n’a pas oublié non plus de présenter les efforts de son gouvernement pour mener à bien sa nouvelle politique du Sud, qui vise à consolider la coopération avec les dix États membres de l’association.