Séoul proteste formellement contre les exercices de tirs d’artillerie nord-coréens en mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a formellement protesté aujourd’hui contre des exercices de tirs de l’artillerie côtière nord-coréenne sur l’île de Chanrin, située juste au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, en mer Jaune.Des opérations menées, selon l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA), en présence de Kim Jong-un, et qui ont fait réagir Séoul, puisque l’île en question se situe dans la zone maritime tampon, établie en vertu de l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018.En effet, celui-ci stipule que les deux Corées se sont engagées à y suspendre tous leurs exercices militaires. Le ministère sud-coréen de la Défense a donc raison de considérer ces tirs nord-coréens comme une violation de ce pacte. Après avoir déjà exprimé ses regrets à cet égard, hier, il a envoyé, aujourd’hui, un message de protestation, verbal et écrit, via la ligne de communication militaire intercoréenne et par fax. Le Sud y appelle le Nord à honorer scrupuleusement l’accord, selon sa porte-parole Choi Hyun-soo.A propos de la date des exercices en question, les autorités militaires sud-coréennes ont annoncé aujourd’hui avoir constaté qu’ils avaient été menés le 23 novembre. Un choix qui n’est pas anodin, car il correspond aux neuf ans, jour pour jour, du bombardement de l’île sud-coréenne de Yeonpyeong par le royaume ermite. Quatre Sud-Coréens, deux soldats et deux civils, avaient été tués par des obus.Quoi qu’il en soit, c’est la première fois depuis la signature de l’accord militaire intercoréen que Séoul définit une action militaire de Pyongyang comme une violation du pacte.Quoi qu’il en soit, c’est la première fois depuis la signature de l’accord militaire intercoréen que Séoul définit une action militaire de Pyongyang comme une violation du pacte.