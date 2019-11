Le pouvoir à pied d’œuvre pour assurer la sécurité des enfants

Photo : YONHAP News

Le Minjoo et le gouvernement montent au créneau pour assurer la sécurité des plus jeunes. Leurs représentants, réunis aujourd’hui dans le cadre de leurs consultations régulières, ont en effet décidé de voter, avant la fin de l’année, une série de projets de loi en ce sens déposés à l’Assemblée nationale.Le parti au pouvoir et l’exécutif se sont aussi engagés à déployer une enveloppe budgétaire supplémentaire en vue de renforcer la sécurité dans les zones scolaires. Un crédit sera notamment alloué pour installer 8 800 caméras de surveillance et 11 000 feux de signalisation sur les trois années à venir.Les parents des enfants victimes d’accidents de la route étaient présents à cette réunion afin de pousser l’adoption rapide des législations concernées.