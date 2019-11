Fin du sommet Corée du Sud-Asean : les dirigeants affichent une grande unité

Photo : YONHAP News

Le sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) a pris fin aujourd’hui à Busan, après deux jours d’intenses rencontres diplomatiques.Le président Moon Jae-in et le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha l’ont conclu, en détaillant les enjeux et le bilan détaillé de cette troisième rencontre bilatérale.Moon a alors réaffirmé que le développement de l’Asean était étroitement lié à celui de son pays et que lui et tous ses homologues avaient décidé d’ouvrir une ère de paix et de prospérité en Asie orientale, fondée sur la coopération entre leurs pays.Le locataire de la Cheongwadae a également plaidé pour le libre-échange commercial et la coopération en préparation de la quatrième révolution industrielle. Il a d’ailleurs présenté une feuille de route pour l’avenir allant dans ce sens. Celle-ci comprend trois catégories : l’Homme, l’innovation pour la coprospérité et la paix en Asie orientale.A l’issue du sommet, deux déclarations ont été adoptées, l’une par tous les leaders participants et l’autre par ses co-présidents. Elles préconisent de développer les relations entre la Corée du Sud et l’association sud-est asiatique en termes de partenariat stratégique.Par ailleurs, le président Moon s’est entretenue cet après-midi en tête-à-tête avec Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale de l’Etat birman, et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith.