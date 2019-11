Ouverture du 1er sommet entre la Corée du Sud et 5 Etats littoraux du Mékong à Busan

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen retrouve aujourd’hui ses homologues de cinq pays riverains du Mékong pour leur tout premier sommet. Les discussions se déroulent toujours à Busan, là où ils ont tous pris part lundi et mardi au sommet spécial entre Séoul et les dix pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Depuis 2011, la Corée du Sud et ces cinq Etats que sont le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam, organisaient déjà annuellement une conférence ministérielle. Mais cette année, ils ont décidé de lancer un sommet de leurs dirigeants dans le cadre de la nouvelle politique du Sud menée par le gouvernement de Moon Jae-in.Avec une population de plus de 240 millions d’habitants, ces pays de la sous-région du Mékong présentent un grand potentiel de croissance, sans parler de leur atout géographique.Séoul cherche, de fait, à les aider à réaliser, eux aussi, le « miracle du Mékong », comme lui, il y a de cela trois décennies, avec le « miracle du fleuve Han », synonyme d’essor économique exceptionnel.Les résultats des discussions d’aujourd’hui seront annoncés dans une déclaration finale adoptée en fin de matinée.