La coopération au cœur des entretiens séparés de Moon Jae-in avec les dirigeants birman et laotien

Photo : YONHAP News

Lors du 2e et dernier jour du sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) qui se tenait à Busan, le président Moon Jae-in s’est entretenu séparément avec Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale de l’Etat birman, et le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith. La coopération entre Séoul et leurs pays a été au cœur de leur conversation.Au cours du sommet avec la leader birmane, le chef de l’État a en particulier évoqué le fait que l’année prochaine marquera le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également remercié le gouvernement de Naypyidaw d’avoir prolongé en septembre dernier l’exemption de visa pour les touristes sud-coréens. Cela ne fera que multiplier les échanges de visites entre les deux nations, selon le locataire de la Maison bleue.La lauréate du prix Nobel de la paix a, elle aussi, proposé de redoubler d’efforts pour promouvoir l’amitié et la compréhension entre les deux peuples.Concernant l’entrevue avec le chef du gouvernement laotien, le numéro un sud-coréen s’est réjoui de l’ouverture aujourd’hui du premier sommet entre son pays et les cinq Etats riverains du Mékong. De son côté, Thongloun Sisoulith a affirmé compter beaucoup sur Séoul pour la croissance du Laos en associant sa stratégie de développement national à la nouvelle politique du Sud promue par l’administration Moon.