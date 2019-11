Fast track : l’amendement de la loi électorale mis en délibération au Parlement

Photo : YONHAP News

Ca y est, c’est désormais chose faite. C’est aujourd’hui que l’amendement de la loi électorale est automatiquement mis en délibération en séance plénière à l’Assemblée nationale, le délai fixé par la loi pour cette procédure étant arrivé à échéance hier. Une loi relative au « fast track », ou le processus accéléré via lequel a été lancé en avril le texte en question, d’un accord commun entre le Minjoo, le parti présidentiel, et trois formations d’opposition. Le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, ne les a pas rejoints.La prochaine étape consiste à le soumettre au vote des députés, si le président du Parlement décide de son inscription à l’ordre du jour. Moon Hee-sang a d’ores et déjà annoncé que ce serait après le 3 décembre, date à laquelle les propositions de loi sur la réforme judiciaire, lancées avec le même processus, seront également mises en délibération en séance plénière.Mais même avant cela, le torchon brûle entre les partis qui soutiennent ces réformes et ceux qui les désapprouvent, à commencer par le PLC. Celui-ci doit tenir aujourd’hui une assemblée générale de ses députés afin de plancher sur les moyens de dissuader, voire d’empêcher le vote des législations en question. Son patron Hwang Kyo-ahn poursuit depuis mercredi dernier une grève de la faim illimitée afin de demander leur retrait.Pour rappel, la loi électorale révisée vise notamment à augmenter le nombre d'élus à la proportionnelle, tout en maintenant le nombre total des députés à 300, et la réforme judiciaire prévoit entre autres la création d’une agence indépendante chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires.